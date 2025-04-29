Electronic Arts отменила эвакуационный шутер по Titanfall и устроила новую волну сокращ...

Electronic Arts отменила эвакуационный шутер по Titanfall и устроила новую волну сокращений в RespawnАмериканское издательство Electronic Arts провело очередную волну сокращений в студии Respawn Entertainment, известной по серии Titanfall, королевской битве Apex Legends и дилогии джедайских экшенов Star Wars Jedi.