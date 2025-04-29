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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Electronic Arts отменила эвакуационный шутер по Titanfall и устроила новую волну сокращ...

Electronic Arts отменила эвакуационный шутер по Titanfall и устроила новую волну сокращ...

Electronic Arts отменила эвакуационный шутер по Titanfall и устроила новую волну сокращений в RespawnАмериканское издательство Electronic Arts провело очередную волну сокращений в студии Respawn Entertainment, известной по серии Titanfall, королевской битве Apex Legends и дилогии джедайских экшенов Star Wars Jedi.

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