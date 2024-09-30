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Премьер-министр Франции может временно повысить налоги для крупнейших компаний

Премьер-министр Франции может временно повысить налоги для крупнейших компаний

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool Назначенный 5 сентября премьер-министр Франции Мишель Барнье в связи с бюджетным дефицитом размышляет над временным увеличением корпоративного налога для крупнейших компаний страны и налога на выкуп акций.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Так пусть российским опытом пользуются: переоформить компанию на кучу каких-нибудь ООО, или вообще записать как общество помощи бездомным.
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17 час.

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