Премьер-министр Франции может временно повысить налоги для крупнейших компаний

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool Назначенный 5 сентября премьер-министр Франции Мишель Барнье в связи с бюджетным дефицитом размышляет над временным увеличением корпоративного налога для крупнейших компаний страны и налога на выкуп акций.
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