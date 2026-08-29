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Русская Семёрка

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Сергей Мавроди в тюрьме: как к нему относились воры в законе

Он обманул миллионы, рухнула империя, народ проклинал его имя. Казалось бы, в тюремной иерархии, где понятия чести и «правильной» жизни священны, такому, как Мавроди, места нет.

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