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Стали известны подробности расследования пыток девушек на автомойке

Стали известны подробности расследования пыток девушек на автомойке

В деле фигурируют шестеро обвиняемых, их арестовали.фото: t.me/gumvdsoВ деле о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском фигурируют шестеро обвиняемых, их арестовали, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Почему не пишут национальность изверга или про азеров писать нельзя????????
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