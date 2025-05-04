Стали известны подробности расследования пыток девушек на автомойке

В деле фигурируют шестеро обвиняемых, их арестовали.фото: t.me/gumvdsoВ деле о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском фигурируют шестеро обвиняемых, их арестовали, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.
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