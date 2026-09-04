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Германия обвинила Россию в инциденте с дронами: ответ Лаврова привел в ярость Берлин

Германия обвинила Россию в инциденте с дронами: ответ Лаврова привел в ярость Берлин

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. В минувший вторник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, рядом с которым был обнаружен боевой беспилотник.

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