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Чемпионат Франции. «Париж» – «Роанн», «Бурк» встретится с «Нанси» и другие матчи

«Париж» примет «Роанн», «Бурк» дома встретится с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Париж – Роанн Дата проведения 4 мая, 17.

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