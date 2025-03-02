Видение Amazon в области генеративного искусственного интеллекта для Alexa привлекательно, но не доказано

Долгожданное обновление помощника от Amazon уже почти готово. Спустя 18 месяцев после того, как компания впервые представила «Алексу нового поколения», созданную на основе генеративного ИИ, она представила Alexa+, и ранний доступ к ней будет открыт уже в марте.
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