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AgoraVox: западные кредиторы вспомнили о долгах Украины и не верят в ее будущее

AgoraVox: западные кредиторы вспомнили о долгах Украины и не верят в ее будущее

Западные кредиторы больше не верят в будущее Украины, напомнив ей о выплате долгов.Обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво сообщил, что те уже не слушают сказки об очередном «успешном контрнаступлении».

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