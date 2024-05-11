Западные кредиторы больше не верят в будущее Украины, напомнив ей о выплате долгов.Обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво сообщил, что те уже не слушают сказки об очередном «успешном контрнаступлении».
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