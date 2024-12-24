Ситуация критическая, мы летим в пропасть – Мосийчук

Украина не имеет шансов на спасение при нынешнем военно-политическом руководстве. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».