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Массовое ДТП на выезде с Суворовского парализовало движение в Ростове

Массовое ДТП на выезде с Суворовского парализовало движение в Ростове

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на улице Вавилова в Суворовском районе Ростова-на-Дону образовалась огромная пробка, которая затрудняет движение транспорта в сторону центра города.

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