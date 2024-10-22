Массовое ДТП на выезде с Суворовского парализовало движение в Ростове

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на улице Вавилова в Суворовском районе Ростова-на-Дону образовалась огромная пробка, которая затрудняет движение транспорта в сторону центра города.
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