Украинский социолог Паниотто: в стране падает уровень патриотизма и сплоченности

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии, рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского снизился с максимума военного времени в 91%, однако он все равно высок и составляет 76%.
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