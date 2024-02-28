На Украине уклонисты попытались сбежать из страны с похоронными венками

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщили о задержании водителя и пассажиров автомобиля, пытавшихся пересечь границу и использовавших историю с похоронами родственницы, имя которой и адрес они не смогли назвать, в качестве доказательства предъявляя похоронные венки.