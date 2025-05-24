Депутат Рады: отмена ЕС таможенных льгот превратит Украину в попрошайку

По мнению депутата Верховной Рады Дмитрия Наталухи, отмена беспошлинного ввоза украинской агропродукции в страны Евросоюза серьезно ослабит финансовые возможности Киева, необходимые для продолжения военных действий, и сделает страну зависимой от финансовой помощи.
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