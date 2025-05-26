В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

Депутат Ивлев: Искандер долетит до Германии быстрее, чем Taurus до России Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений дальности ударов Украины вглубь России, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus.