В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

Депутат Ивлев: Искандер долетит до Германии быстрее, чем Taurus до России Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений дальности ударов Украины вглубь России, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus.
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