30-градусная жара ожидается в Москве в выходные, при этом ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта», сообщил синоптик Евгений Тишковец.
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