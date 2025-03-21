Фанат не пережил БДСМ сеанс с любимой порнозвездой за 924 тыс. рублей

В США модель Микаэла Брашайе Райларсдам, известная под псевдонимом Эшли Синкал, оказалась в центре громкого судебного разбирательства после смерти её клиента, заплатившего ей 11 тысяч долларов (около 924 тысяч рублей) за экстремальную БДСМ-сессию.