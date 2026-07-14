Завершено расследование уголовных дел по обвинению четверых жителей Херсонской области в дропперстве

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Херсонской области завершено расследование четырех уголовных дел, возбужденных в отношении жителей Генического округа по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии