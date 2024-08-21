«Страшнее, чем сегодня, не было никогда, а я жить хочу» - говорит Леонид Ярмольник: Россияне обвинили его в трусости

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так пусть в Израиль едет со всем своим выводком, родственниками, там безопасно, да и дерьмом в России поменьше станет.... Вот жидовье жирует на дармовых народных харчах в России и еще хрюкают... Вот если из России собрать жидовье и отдать их арабам интересно их соотечественники их будут освобождать? Что внутренний голос мне подсказывает, что скорее грохнут, чтобы обвинить в жестокости арабов. Им такое дерьмо задаром не нужно. Ведь от них ни шерсти, ни мяса, одно дерьмо, так там своего такого хватает...