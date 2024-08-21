Сегодня 1,2K прочитали Всё чаще слышны жалобы наших звёзд на тяготы жизни. Вот и Леонид Ярмольник неожиданно заговорил о том, что "мы живём в очень сложное и неоднозначное время".
«Страшнее, чем сегодня, не было никогда, а я жить хочу» - говорит Леонид Ярмольник: Россияне обвинили его в трусости
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так пусть в Израиль едет со всем своим выводком, родственниками, там безопасно, да и дерьмом в России поменьше станет.... Вот жидовье жирует на дармовых народных харчах в России и еще хрюкают... Вот если из России собрать жидовье и отдать их арабам интересно их соотечественники их будут освобождать? Что внутренний голос мне подсказывает, что скорее грохнут, чтобы обвинить в жестокости арабов. Им такое дерьмо задаром не нужно. Ведь от них ни шерсти, ни мяса, одно дерьмо, так там своего такого хватает...
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16 час.
Александр Ляшенко
Вот взять за жопу тех.кто этим засранцам со званиями даёт работу.пусть на мусорке собирает средства на выезд.Но засранец засранца, видит из далека. и они держатся друг за друга.у них типа диаспора засранцев.Наша мягкотелость и даёт этим выблякам со званиями, кривляться перед нами держа фигу в кармане.
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15 час.
Нина Прыгун
Пусть едет в Америку"цыпленка табака"показывать,а внукам как раз место в свободней от всего стране
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13 час.
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