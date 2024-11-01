БЕЛОУСОВ И ПУТИН ПОДАЛИ ЗАПАДУ ЧЕТКИЙ СИГНАЛ: КОМПРОМИССА НЕ БУДЕТ

Модест

Чё-то когда из каждого утюга начинают говорить, что компромиссных сценариев с Западом уже не будет, я начинаю думать: а не пудрят ли мне мозги? Один говорил, что дефолта не будет, и он на рельсы ляжет. Другой говорил, что пока он президент, пенсионной реформы не будет. Теперь вот говорят, что не будет договорняка с хохлоинцами... Как-то настораживает.