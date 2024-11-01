В Кремле решили продавливать стратегию по Украине военным путем, компромиссных сценариев с Западом уже не будет, пишет Telegram-канал «Тайная канцелярия».
БЕЛОУСОВ И ПУТИН ПОДАЛИ ЗАПАДУ ЧЕТКИЙ СИГНАЛ: КОМПРОМИССА НЕ БУДЕТ
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Модест
Чё-то когда из каждого утюга начинают говорить, что компромиссных сценариев с Западом уже не будет, я начинаю думать: а не пудрят ли мне мозги? Один говорил, что дефолта не будет, и он на рельсы ляжет. Другой говорил, что пока он президент, пенсионной реформы не будет. Теперь вот говорят, что не будет договорняка с хохлоинцами... Как-то настораживает.
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