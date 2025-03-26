Вологодской губернатор Филимонов: правила продажи алкоголя могут скорректировать

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в интервью "Газете.Ru", что самые жесткие в России ограничения по продаже алкоголя, которые действуют в его регионе, могут как ослабить, так и усилить в зависимости от их результата.
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