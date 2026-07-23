Департамент туризма напомнил, как сделать поход или сплав по реке безопасным

После того как в Свердловской области за один день погибли двое туристов, профильный департамент регионального правительства напомнил о необходимости соблюдения требований безопасности при организации маршрутов.
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