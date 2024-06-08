Страна и люди
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Страна и люди

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Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

Вчера наш президент произнёс программную речь на ПМЭФ (ссылка). Модератором сессии был Сергей Караганов, знаменитый своей концепцией превентивного ядерного удара, так что наблюдатели несколько встревожились.

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