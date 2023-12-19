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В Европарламенте заявили о вреде 12-го пакета санкций для ЕС

В Европарламенте заявили о вреде 12-го пакета санкций для ЕС. Новые ограничения ускорят процесс де-индустриализации экономики Евросоюза, сказал «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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