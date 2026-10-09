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Мировое обозрение

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Христофору: Истерика Зеленского в адрес Рубио может дорого обойтись Киеву

Христофору: Истерика Зеленского в адрес Рубио может дорого обойтись Киеву

Главное в тезисах: Жесткий сигнал из Афин: госсекретарь США Марко Рубио публично призвал Запад пересмотреть курс по Украине и вернуться к диалогу с Москвой, что фактически ставит под сомнение прежнюю стратегию поддержки Киева.

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