‼️🇵🇱🇺🇦 «На фронт, бандеровская курва. Путин ждёт тебя!» - поляки снова избили украинца ▪️В Кракове во время бытового конфликта местный житель сначала оскорбил гражданина Украины, после чего напал на него.
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‼️🇵🇱🇺🇦 «На фронт, бандеровская курва. Путин ждёт тебя!» - поляки снова избили украинца ▪️В Кракове во время бытового конфликта местный житель сначала оскорбил гражданина Украины, после чего напал на него.
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