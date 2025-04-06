В Краснодаре водитель иномарки умер за рулем

В Краснодаре водитель иномарки умер за рулемЗа рулем автомобиля погиб 59-летний мужчина. Накануне в Краснодаре на улице Жлобы водитель «Митсубиси» из-за плохого самочувствия выехал на встречку и столкнулся с «Лада Гранта», а затем продолжил движение до полной остановки.