На Левобережье в Омске появятся три новых троллейбусных маршрута, но запустят их только после капремонта моста у Телецентра.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Левобережье в Омске появятся три новых троллейбусных маршрута, но запустят их только после капремонта моста у Телецентра.