Freddy Peralta allowed just four hits over six shutout innings to help the Tampa Bay Rays beat the Cleveland Guardians, tying the 2026 ALCS at 1-1.
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