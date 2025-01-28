Люди уже ставят палатки у магазинов электроники в ожидании старта продаж GeFor...

Люди уже ставят палатки у магазинов электроники в ожидании старта продаж GeForce RTX 5090Как пишет портал VideoCardz, «преданные фанаты GeForce» разбили палаточный лагерь рядом с магазином электроники Micro Center в городе Тастин, в штате Калифорния, США, за несколько дней до официального старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 50-й серии.