Люди уже ставят палатки у магазинов электроники в ожидании старта продаж GeFor...

Люди уже ставят палатки у магазинов электроники в ожидании старта продаж GeForce RTX 5090Как пишет портал VideoCardz, «преданные фанаты GeForce» разбили палаточный лагерь рядом с магазином электроники Micro Center в городе Тастин, в штате Калифорния, США, за несколько дней до официального старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 50-й серии.
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