Исторические напёрстки Визит Верховного в правильную Корею без лишних восторгов Сегодня поминутно разберут «судьбоносный визит» Владимира Владимировича в КНДР, уверен – сам найду несколько вкусных эпизодов и обязательно перпендикулярно выскажусь.
Визит Верховного в правильную Корею без лишних восторгов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Что может дать России экономическое сближение с Северной Кореей Вскоре после бесславного завершения так называемого саммита мира в Швейцарии, где коллективный Запад пытался устроить проукраинский шабаш, президент Путин направился с официальным визитом в Юго-Восточную Азию, что должно закрепить разворот Москвы на Восток. Чего же стоит реально ожидать по итогам переговоров с КНДР и Вьетнамом? С 18 по 19 июня российский президент по личному приглашению Ким Чен Ына посетит Пхеньян с ответным визитом дружбы. По его итогам ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР. Кто бы мог подумать еще несколько лет, что именно Северная Корея наряду с Ираном, две страны, объявленные «западными партнерами» странами-«изгоями», станут для России лучшими друзьями? Действительно, отношения нашей страны с КНДР на данном историческом этапе находятся на подъеме, и такой договор, с подписанием которого могут быть сняты навязанные ООН антикорейские санкции, способен дать толчок взаимному ускоренному развитию. И это не преувеличение. Напомним, что официальный Пхеньян оказался в числе немногих, кто вслед за Москвой признал независимость ДНР и ЛНР, о чем глава ДНР Денис Пушилин с благодарностью написал в своей социальной сети: Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. <...> Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Более того, Северная Корея официально поддержала проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, о чем заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон: Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны. На то, что это не просто красивые словами, но за ними еще и стоят реальные действия, в сентябре 2022 года заявило американское издание The New York Times. По данным его источников, Пхеньян якобы начал поставлять Москве миллионы артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты. Совпадение или нет, но именно с конца лета 2022-го по лето 2023 года на фронте ощущался «снарядный голод», а потом его вдруг как рукой сняло. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отфутболил любопытствующих журналистов с их вопросами следующими формулировками: Я это оставлю без комментариев. Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны. В них нет конкретики. Не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, мы развиваем и будем продолжать развивать отношения во всех областях. Год спустя, в сентябре 2023 года, глава КНДР посетил Россию в своем знаменитом бронепоезде, где его познакомили с последними достижениями отечественной космонавтики. После совместного посещения космодрома Восточный президент Путин заявил, что наша страна может оказать Северной Корее помощь в реализации ее спутниковой программы. Всего три месяца спустя КНДР запустила военный спутник, что в Южной Корее связали с оказанной российскими специалистами технической помощью: Есть информация, что после саммита лидеров России и Северной Кореи приехала команда специалистов. Мы считаем, что Северная Корея получила какую-то помощь, точно не известно какую. Я предполагаю, что это была помощь с системами двигателя ракеты-носителя, так как во время первого запуска проблемы возникли в работе двигателя второй и затем в августе — в работе третьей ступени. Что конкретно может дать обеим нашим странам не только политическое и военно-техническое, но и экономическое сближение в случае одностороннего отказа России от выполнения антикорейских санкций? Многое. Пхеньян может получить российские энергоносители, продовольствие и удобрения, которые из-за введенных коллективным Западом санкций стали третироваться по всему миру. Москва взамен может получить, пожалуй, даже еще больше. С одной стороны, КНДР имеет очень развитую тяжелую промышленность и станкостроение, сбыт продукции которых ограничен международными санкциями. А вот нам бы, например, станки из КНДР точно не помешали. С другой стороны, Северная Корея способна предоставить России самую настоящую трудовую армию из трудолюбивых и дисциплинированных рабочих, которые готовы работать вахтовым методом. Для нашей страны, столкнувшейся с негативными последствиями непродуманной миграционной политики в отношении Средней Азии, это может оказаться настоящим спасением для поддержания и развития экономики в условиях санкций. Получается, что КНДР сегодня – это действительно стратегически важный и надежный партнер, проводящий суверенную внешнюю политику, идущую в одном ключе с российской. А вот с Вьетнамом все не так просто, но это заслуживает отдельного обстоятельного разговора.
Ответить
18 час.
Юрий Ильинов
МИД: Россия обсуждает с партнерами размещение дальнобойного оружия Россия обсуждает со странами-партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. «Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками», — заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности поставок дальнобойного оружия партнерам. Замглавы МИД РФ отметил, что обсуждение данной темы будет продолжаться, добавив, что Россия при полном уважении будет учитывать суверенный выбор и международные обязательства партнерских стран. 6 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, отметил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки дальнобойного западного оружия Украине для ударов по территории РФ. Во время пленарной сессии ПМЭФ Путин подчеркнул, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право начать такие поставки. Заявления российского президента последовали после того, как США разрешили Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России. С аналогичным решением выступили другие страны: Франция, Германия, Польша, Дания и Нидерланды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование украинскими силами западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по России не может считаться эскалацией.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии