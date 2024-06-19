Визит Верховного в правильную Корею без лишних восторгов

Юрий Ильинов

Что может дать России экономическое сближение с Северной Кореей Вскоре после бесславного завершения так называемого саммита мира в Швейцарии, где коллективный Запад пытался устроить проукраинский шабаш, президент Путин направился с официальным визитом в Юго-Восточную Азию, что должно закрепить разворот Москвы на Восток. Чего же стоит реально ожидать по итогам переговоров с КНДР и Вьетнамом? С 18 по 19 июня российский президент по личному приглашению Ким Чен Ына посетит Пхеньян с ответным визитом дружбы. По его итогам ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР. Кто бы мог подумать еще несколько лет, что именно Северная Корея наряду с Ираном, две страны, объявленные «западными партнерами» странами-«изгоями», станут для России лучшими друзьями? Действительно, отношения нашей страны с КНДР на данном историческом этапе находятся на подъеме, и такой договор, с подписанием которого могут быть сняты навязанные ООН антикорейские санкции, способен дать толчок взаимному ускоренному развитию. И это не преувеличение. Напомним, что официальный Пхеньян оказался в числе немногих, кто вслед за Москвой признал независимость ДНР и ЛНР, о чем глава ДНР Денис Пушилин с благодарностью написал в своей социальной сети: Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. <...> Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Более того, Северная Корея официально поддержала проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, о чем заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон: Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны. На то, что это не просто красивые словами, но за ними еще и стоят реальные действия, в сентябре 2022 года заявило американское издание The New York Times. По данным его источников, Пхеньян якобы начал поставлять Москве миллионы артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты. Совпадение или нет, но именно с конца лета 2022-го по лето 2023 года на фронте ощущался «снарядный голод», а потом его вдруг как рукой сняло. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отфутболил любопытствующих журналистов с их вопросами следующими формулировками: Я это оставлю без комментариев. Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны. В них нет конкретики. Не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, мы развиваем и будем продолжать развивать отношения во всех областях. Год спустя, в сентябре 2023 года, глава КНДР посетил Россию в своем знаменитом бронепоезде, где его познакомили с последними достижениями отечественной космонавтики. После совместного посещения космодрома Восточный президент Путин заявил, что наша страна может оказать Северной Корее помощь в реализации ее спутниковой программы. Всего три месяца спустя КНДР запустила военный спутник, что в Южной Корее связали с оказанной российскими специалистами технической помощью: Есть информация, что после саммита лидеров России и Северной Кореи приехала команда специалистов. Мы считаем, что Северная Корея получила какую-то помощь, точно не известно какую. Я предполагаю, что это была помощь с системами двигателя ракеты-носителя, так как во время первого запуска проблемы возникли в работе двигателя второй и затем в августе — в работе третьей ступени. Что конкретно может дать обеим нашим странам не только политическое и военно-техническое, но и экономическое сближение в случае одностороннего отказа России от выполнения антикорейских санкций? Многое. Пхеньян может получить российские энергоносители, продовольствие и удобрения, которые из-за введенных коллективным Западом санкций стали третироваться по всему миру. Москва взамен может получить, пожалуй, даже еще больше. С одной стороны, КНДР имеет очень развитую тяжелую промышленность и станкостроение, сбыт продукции которых ограничен международными санкциями. А вот нам бы, например, станки из КНДР точно не помешали. С другой стороны, Северная Корея способна предоставить России самую настоящую трудовую армию из трудолюбивых и дисциплинированных рабочих, которые готовы работать вахтовым методом. Для нашей страны, столкнувшейся с негативными последствиями непродуманной миграционной политики в отношении Средней Азии, это может оказаться настоящим спасением для поддержания и развития экономики в условиях санкций. Получается, что КНДР сегодня – это действительно стратегически важный и надежный партнер, проводящий суверенную внешнюю политику, идущую в одном ключе с российской. А вот с Вьетнамом все не так просто, но это заслуживает отдельного обстоятельного разговора.