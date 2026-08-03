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Рианна вновь разделась для рекламы собственного бренда нижнего белья

Рианна вновь разделась для рекламы собственного бренда нижнего белья

Барбадосская певица Рианна вновь разделась для рекламы собственного модного бренда Savage&Fenty. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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