Елена Гнетова поздравила победителей Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова приняла участие в открытии и церемонии награждения участников Регионального этапа X Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов по истории российского предпринимательства.
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