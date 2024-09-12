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Инсайдер LumberjackRy: Sony разрабатывает портативную PS Vita 2 с чипом от AMD

Инсайдер LumberjackRy: Sony разрабатывает портативную PS Vita 2 с чипом от AMD

Sony обратилась к AMD с просьбой выпустить графический процессор для портативной консоли. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на источник, ранее раскрывший характеристики PS5 Pro и подробности PSSR, заявил инсайдер под ником LumberjackRy.

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