Инсайдер LumberjackRy: Sony разрабатывает портативную PS Vita 2 с чипом от AMD

Sony обратилась к AMD с просьбой выпустить графический процессор для портативной консоли. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на источник, ранее раскрывший характеристики PS5 Pro и подробности PSSR, заявил инсайдер под ником LumberjackRy.