21 октября состоялась всероссийская премьера исторической драмы «Рождение империи».Картина производства «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», телеканала «Россия» и «Централ Партнершип» создана при поддержке Фонда кино.
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