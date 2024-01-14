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Российским самолётам запретили летать над Йеменом

Российским самолётам запретили летать над Йеменом

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над Йеменом Росавиация ввела запрет на полёты самолётов российских авиалиний над территорией Йемена из-за напряжённой ситуации в регионе, который бомбардирует коалиция США.

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