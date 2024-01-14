Российским самолётам запретили летать над Йеменом

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над Йеменом Росавиация ввела запрет на полёты самолётов российских авиалиний над территорией Йемена из-за напряжённой ситуации в регионе, который бомбардирует коалиция США.
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