Жена выбросила обручальное кольцо в океан после розыгрыша мужа

"Это самое глупое, что случалось со мной в жизни", - так начала свой рассказ одна девушка, которая осталась в шоке от произошедшего и сама не могла до конца понять, правильно ли она поступила или нет, так отреагировав на розыгрыш мужа.
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