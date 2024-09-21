«Спираль насилия»: на Ближнем Востоке разжигают большую войну

Последние события на Ближнем Востоке свидетельствуют о провоцировании новой большой войны в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на Совете безопасности Организации объединённых наций по ситуации в Ливане.
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