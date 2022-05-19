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Мужчина и пожилая женщина пострадали при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ

Мужчина и пожилая женщина пострадали при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ

При обстрелах населенного пункта Первомайск 18 мая пострадали 44-летний мужчина и 71-летняя женщина. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекрашения огня.

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