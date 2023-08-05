В России приступили к производству коптера «Гастелло»

Коптер «Гастелло» запустили в производство в РФ, сообщил инженер-разработчик 5 августа РИА Новости. «Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО», сообщил конструктор.
Коптер «Гастелло» запустили в производство в РФ, сообщил инженер-разработчик 5 августа РИА Новости. «Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО», сообщил конструктор.
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