Чемпионат России. «Спартак» примет «Пари НН», «Зенит» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье

В субботу «Спартак» примет «Пари НН», «Зенит» – «Акрон». В воскресенье московское «Динамо» сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Краснодар» сразится на своем поле с «Локомотивом».
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