Все последние покушения на политиков кое-что связывает. Кто следующий, и что вообще происходит?

Алексей Тан

Все должны понимать... КРЫСЫ, и др. подобные ИМ... в отчаянии своём принимают, самые безумные РЕШЕНИЯ... ядерное оружие, они применять не будут (да им и не позволят)... а вот Уолл стрит, ФРС и "американский шекель" ... в ИХ руках!!... и они могут обрушить ДОЛЛАР, ... (зарежут красную корову)... перед самими выборами, и обвинить в этом Трампа и Республиканцев.... и ЭТО реальный шанс... "демократам"-евреям (сионистам)... остаться во власти, при власти и около власти... Это способ ИХ выживания!!!. Это способ ИХ выживания!!!.... убивать вся и всё!... но выжить самим!!.