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Все последние покушения на политиков кое-что связывает. Кто следующий, и что вообще происходит?

Все последние покушения на политиков кое-что связывает. Кто следующий, и что вообще происходит?

© AP Photo / Gene J. Puskar За последние месяцы в разных концах света произошло несколько покушений на высших государственных лидеров и политиков.

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Комментарии
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Алексей Тан
Все должны понимать... КРЫСЫ, и др. подобные ИМ... в отчаянии своём принимают, самые безумные РЕШЕНИЯ... ядерное оружие, они применять не будут (да им и не позволят)... а вот Уолл стрит, ФРС и &quot;американский шекель&quot; ... в ИХ руках!!... и они могут обрушить ДОЛЛАР, ... (зарежут красную корову)... перед самими выборами, и обвинить  в этом Трампа и Республиканцев.... и ЭТО реальный шанс... &quot;демократам&quot;-евреям (сионистам)... остаться во власти, при власти и около власти... Это способ ИХ выживания!!!. Это способ ИХ выживания!!!.... убивать вся и всё!... но выжить самим!!.
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21 час.
Eduard
ЦРУ И АНБ стараются!
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