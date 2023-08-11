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Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Балтика» 13 августа

Футбольные клубы сыграют в четвертом туре Мир РПЛ 13 августа. Встреча с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию пройдет на «ВТБ Арене» в 13:00 по московскому времени – за два часа до начала матча.

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