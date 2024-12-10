Купил и не жалуйся, иначе бан! Случай с программатором UFPI

﻿﻿Всем привет! В этой статье я расскажу о черной версии ситуации с программатором UFPI, которая случилась с Михаилом (Енотом, разработчиком программатора Енот Важно отметить, что только черная версия имеет пожизненную поддержку и не только Енот не простой человек, и некоторые его слова враждебны, но почти все, что он говорит или делает, можно сказать по делу.