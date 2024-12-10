NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Макароид и этим всё сказаноПС-10, 10*28, нов...
  • ММ
    Ветеранам СВО в качестве награды за героизм надо выдавать наградное оружие с правом использования его в мирной обстан...Оружейный магазин...
  • Ирина Толочко
    Вот и я подумала: что это было? Набор нечитаемый разных слов, собранных в словесный винегрет.Интересные детали...

Купил и не жалуйся, иначе бан! Случай с программатором UFPI

Купил и не жалуйся, иначе бан! Случай с программатором UFPI

﻿﻿Всем привет! В этой статье я расскажу о черной версии ситуации с программатором UFPI, которая случилась с Михаилом (Енотом, разработчиком программатора Енот Важно отметить, что только черная версия имеет пожизненную поддержку и не только Енот не простой человек, и некоторые его слова враждебны, но почти все, что он говорит или делает, можно сказать по делу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх