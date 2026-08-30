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Пьяный мужчина угнал самолет и полетел к АЭС "Пакш" в Венгрии

Пьяный мужчина угнал самолет и полетел к АЭС "Пакш" в Венгрии

youtube.com/HVG Videó Необычный инцидент 29 августа произошел в Венгрии: там нетрезвый мужчина угнал легкий самолет Cessna-172 и направился в сторону АЭС "Пакш".

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