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Журнал «Профиль»

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США потребуют от Европы вернуть средства, потраченные на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни миллиардов долларов были безвозмездно переданы Украине и НАТО при администрации Джо Байдена, а заплатить за это должна была Европа.

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