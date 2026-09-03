США потребуют от Европы вернуть средства, потраченные на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни миллиардов долларов были безвозмездно переданы Украине и НАТО при администрации Джо Байдена, а заплатить за это должна была Европа.
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