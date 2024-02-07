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Царьград

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"Такеру Карлсону многие верят". Сможет ли ролик американской звезды переломить отношение к России?

"Такеру Карлсону многие верят". Сможет ли ролик американской звезды переломить отношение к России?

Визит в Россию популярной телезвезды из США Такера Карлсона активно обсуждают во всём мире. Кто он – честный журналист, решивший открыть американцам глаза на причины конфликта между Россией и "страной 404", или работник западной пропаганды, прилетевший в Москву за "острым" контентом для своей аудитории?Во вторник, 6 февраля, экс-ведущий Fox News и известный критик политики Вашингтона Такер Карлсон заявил, что вскоре возьмёт интервью у российского лидера.

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