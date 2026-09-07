По итогам выборов в немецкой земле Саксония-Анхальт убедительную победу одержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии».
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Уберут их всех и дай Бог просто из политики, а не на вовсе из жизни. Так как такой карте как Германия глобалисты не дадут уйти из игры.
Ничего в Германии не изменится- ни до нового года, ни после. Можно подумать, что это свои идеи Мерц осуществляет- ему что приказывают, то он и выполняет, для этого его и посадили в кресло канцлера.
А может надо было просто побрить ему пушок на лобке?