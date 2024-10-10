Референдум по АЭС в Казахстане. Говорим про Казахстан, держим в уме Узбекистан

АЭС в Казахстане, скорее всего, будут строить французы, но это полбеды — нам надо смотреть на ситуацию глубже.
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