Ну, наконец-то мы официально заявили о ликвидации хохлостана!

ВРЕМЯ-ZЭто сделала Маша Захарова на вчерашнем брифинге : "Главный шанс на существование Украины в собственных границах - Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили"(с) После всего этого невнятного блеяния (в течении месяца!) наших официальных лиц про "не собираемся оккупировать и менять власть", базарах о каких-то "переговорах с существующим режимом", "общих точках в переговорном процессе" и прочего дерьма - теперь есть ясность и позитив : хохлостан будет ликвидирован.