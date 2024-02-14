Банк непрофильных активов «Траст» в прошлом году собрал 218 млрд рублей

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» в 2023 году собрал 218 млрд рублей. Из них 98 млрд рублей было собрано по активам, предусмотренным в рамках «Стратегии 482», еще 120 млрд рублей — вне этого стратегического плана, говорится в сообщении БНА.